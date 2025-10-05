Haberler

ASELSAN, Çocuklara Bilim ve Teknolojiyi Tanıtıyor

ASELSAN, Çocuklara Bilim ve Teknolojiyi Tanıtıyor
ASELSAN'ın 50'nci Yıl Çocuk Şenliği, Malatya'da Tekno Macera TIR'ı ile çocuklara bilim ve teknoloji dolu bir yolculuk sunuyor. 12 Ekim'e kadar sürecek etkinlikte interaktif deneyimler, teknoloji sergileri ve eğitici atölyeler gerçekleştiriliyor.

ASELSAN'ın 50'nci Yıl Çocuk Şenliği kapsamında tasarlanan ve Türkiye Kültür Yolu Festivali dolayısıyla Malatya'ya gelen Tekno Macera TIR'ı, çocukları bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.

Malatya'da kapılarını açan ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği, 12 Ekim'e kadar çocuklara teknoloji şöleni yaşatacak. Kasım ayında Türkiye turunu tamamlayacak olan Tekno Macera TIR'ı, interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Tekno Macera TIR'ı, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, 'Bir Doğa Yolculuğu' kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep ve Malatya'yı gezen ASELSAN Tekno Macera TIR'ı, 18–26 Ekim'de Mardin'de, 1–9 Kasım'da ise Antalya'da çocuklarla buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
