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Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, araçlarda bulunması gereken alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemlerinin teknik nitelikleri belirlendi. Bu sistemlerin araçlara montajı için son adımlar atıldı. Yeni düzenleme ile, alkol kilidi sistemi, sürücünün alkol oranını ölçerek araç çalıştırmadan önce kontrol yapılmasını sağlayacak.

Araçlarda alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemi için teknik şartlar belirlendi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, araçlarda bulunması gereken alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemlerinin teknik nitelikleri açıklığa kavuşturuldu. Bu yönetmelik, daha önce karara bağlanmış ancak detayları belirlenmemiş olan uygulamanın son adımını atmış oldu.

TEKNİK ŞARTNAME TAMAM

2024 yılında çıkarılan "olay veri inceleme kaydedici sistemleri"yle ilgili yönetmeliğin devamı olarak yayımlanan bu düzenleme, araçlardaki alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemlerinin teknik gereksinimlerini kapsamlı şekilde belirledi. Böylece, bu sistemlerin araçlara montajı için son adımlar atılmış oldu.

SÜRÜSÜNÜN ALKOL ORANINI BELİRLEYECEK

Yeni düzenleme ile, alkol kilidi sistemi, sürücünün alkol oranını ölçerek araç çalıştırılmadan önce kontrol yapılmasını sağlayacak. Alkol oranı belirli bir seviyenin üzerinde olan sürücüler, aracı çalıştırmaya kalktıklarında otomatik olarak engellenecek. Bu sistem, çeşitli teknolojilerle, sürücünün alkol seviyesini doğru şekilde ölçerek, sürücüyü uyaracak ve sınırları aşan bir durumda araç çalışmayacak.

ACİL DURUM ŞERİDİ KONTROLÜ DE DEVREYE GİRECEK

Yönetmelik, alkol kilidiyle birlikte araçlarda acil durum şerit tutma sistemi uygulamasını da zorunlu hale getiriyor. Bu sistem, sürücünün şerit dışına çıkması durumunda aracın yönlendirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla devreye girecek.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Alkol kilidi, sürücünün aracını çalıştırmadan önce nefes testi yapmasını gerektiriyor. Bu test, alkol oranını belirledikten sonra, eğer alkol seviyesi yüksekse, araç çalıştırılamayacak. Alkol kilidi, farklı modellerde sunuluyor; bunlardan bazıları, anahtara üflenen türdeki sistemlerdir.

ALKOL KİLİDİ NEDİR?

Alkol kilidinin temel işlevi, alkol etkisi altındaki kişilerin araç kullanmalarını engellemektir. Bu sistem, sürücünün alkol testinden geçmeden araç çalıştırmasını imkansız hale getirir, böylece trafikte güvenliği artırmayı hedefler.

Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

....abi bi dakka bakarmısın... ....ne var hemşerim.... ya bi iki şişe devirdim benim kafa kıyak sen ayık kafayla sevabına arabadaki şu merete üflede kontak açılsın ayıkınca senin ölmüşlerinin ruhuna bol bol dua ederim.... ....aslında yapılmaz ama üfleyeyimde yolda kalma..... MİLLETE BOŞUNA PARA HARCATMAYIN İŞE YARAMAZ

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Haber YorumlarıNoob Saibot:

Balonculara gün doğdu...

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Haber YorumlarıTT:

Şaka gibi... Ulusal taşıt tanıma 3.000 di... Bu sistem kaç para olur varın siz düşünün... Üstelik bi balon ile atlatılabilir... Alkol alan adam ona üfler mi be... Akıl sınırlarını zorlamayın...

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Son yıllardaki kazaların % kaçı alkol % kaçı cep telefonu bakmak lazım. telefonmetre yerine alkolmetre çok yanlış bir karar

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