Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Apple, Yeni iPad Pro Modeli İçin Hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple, 2018 yılından bu yana iPad Pro modelinde en büyük değişikliklerden birini yapmak için hazırlanıyor. Tanıtım tarihi ve bazı teknik özellikleri sızdırılan yeni iPad Pro ile bizi neler bekliyor? İşte detaylar…

Yeni iPad Pro özellikleri netleşiyor

Yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin Mart veya Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak Apple, lansmanı geciktirmeye neden olan bir dizi geliştirme ve üretim sorunu ile karşı karşıya kalmış gibi görünüyor.

Bu hafta gelen bir tedarik zinciri raporuna göre, yeni iPad'lerin lansmanı birkaç kez ertelendi. Gecikmelerin hem donanım hem de yazılım darboğazlarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Yeni iPad'ler için kritik gelişme!

Yeni iPad Pro ve iPad Air modelleri kutudan iPadOS 17.4 ile çıkacak ve Apple, bu yazılım güncellemesini sonlandırmakta sorun yaşıyor. Ayrıca, yeni iPad Pro'lar, Apple'ın daha önce hiç üretmediği OLED ekranlara sahip olacak. Bu ekranlar, bildirilenlere göre gecikmelere katkıda bulunan yeni üretim teknikleri gerektiriyor.

Bloomberg, yeni iPad Pro ve iPad Air'in mayıs ayı başlarında piyasaya sürüleceğini bildirdi. Display Supply Chain Consultants analisti Ross Young, bir raporunda yeni iPad Pro modellerinin bu ay Apple'ın tedarik zincirinden gönderilmeye başlayacağını söyledi.

Young'a göre, 11 inçlik iPad Pro'nun üretimi 12.9 inçlik modelin gerisinde kalıyor, bu da piyasaya sürüldüğünde bulmanın zor olabileceğini düşündürüyor. Yeni iPad modellerinin OLED ekranının LG tarafından üretildiğini belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Apple Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title