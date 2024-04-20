Apple Watch Series X Özellikleriyle Gündemde

Gündemden düşmeyen markalardan Apple, bu sefer yeni Watch Series X modelinin özellikleri ile konuşuluyor. Serinin 10. yılını simgeleyecek olan akıllı saatin, önceki nesillere göre önemli değişiklikler sunması bekleniyor. Manyetik bir kayış sistemine sahip olacağı iddia edilen cihaz, böylece daha büyük bir batarya ve ekstra dahili bileşenler için yer kazanacak. Çünkü geleneksel kayışların manyetiğe oranla çok fazla yer kapladığına yönelik eleştiriler mevcuttu. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Apple Watch Series X, özellikleri ile gündem oldu

Kasanın önceki modele göre %15 civarında daha ince olması beklenirken, yeni nesil bir kontrol tekerleği ve aksiyon tuşu da mevcut olacak. Modelde kullanılacak olan özel OLED ekran sayesinde ise daha parlak bir görüntü vaat ediliyor. Ayrıca ürün enerji tarafında da emsallerine göre daha yüksek bir verimlilik sağlayacak. Böylece bataryanın standart kullanımda bir günü çıkarabileceği düşünülüyor. Ancak Ultra serisinin bu anlamda daha uzun bir kullanım ömrü sunacağını söyleyebiliriz.

Tüm dünyadaki Apple fanları tarafından büyük bir heyecanla beklenen Watch Series X'in, 9 Eylül tarihinde resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şimdiden oldukça iyi bir satış başarası yakalaması beklenen ürün, istenen ilgiyi gördüğü takdirde akıllı saat sektöründe taşları yerinden oynatabilir. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni nesil akıllı saatleri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Apple marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.