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Apple Vision Pro Karma Gerçeklik Gözlüğü Kullanıcıları Şikayetçi

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Apple, geçen aylarda ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu piyasaya sürdü. Teknoloji dünyasında bir devrim olarak görülen cihaz, pek çok kişi tarafından beğenildi. Ancak son haftalarda şikayet sayısı bir hayli artıyor.

Apple Vision Pro, baş ve boyun ağrısı yapıyor

MarketWatch tarafından hazırlanan bir rapora göre bazı kullanıcıların kulaklık nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. Apple Vision Pro sahipleriyle yapılan konuşmalara göre kişiler, baş ve boyun ağrısı çekiyor. Bununla birlikte göz ağrısı çeken yaşayan kullanıcılar da yok değil.

Apple'dan müşteriler tarafından yapılan şikayetlere karşı bir açıklama gelmedi. Şirket, alışma süresi boyunca her 20 ila 30 dakikada bir mola vermeyi, iyi hissedilmediğinde ise bir süre kullanılmamasını tavsiye ediyor. Buna göre baş veya sırt ağrısı veya göz yorgunluğu yaşayan kişilerin kullanılması önerilmiyor.

Apple, Vision Pro'yu ayağa kaldırmak için harekete geçti!

Apple Vision Pro teknik özellikleri

ÖzellikDetayEkran23 milyon piksele sahip micro-OLED, 3D görüntüleme sistemi, 7,5 milyon piksel aralığı, %92 DCI-P3, 90-96-100 Hz yenileme hızı, titreşimsiz video için 24 fps ve 30 fps'nin katları oynatmaGörüş Alanı120 dereceİşlemciApple M2: 8 çekirdekli (4 performans+4 güç verimliliği), 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine

Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliğiBellek16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-CSensörlerLiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık SensörüSes4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engellemePil2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)Ağırlık600-650 gramİşletim SistemiVisionOSFiyat3.499 ABD Doları başlangıç fiyatı

Apple Vision Pro fiyatı

Vision Pro 256 GB: 3 bin 499 dolar

Vision Pro 512 GB: 3 bin 699 dolar

Vision Pro 1 TB: 3 bin 899 dolar

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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