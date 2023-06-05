Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! En pahalı iPhone 68 bin lira oldu
Teknoloji Haberleri
Son olarak Mayıs 2023'te fiyat artışına giden Apple, başta iPhone olmak üzere Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere zam yaptı. Apple'ın internet sitesindeki fiyatlara göre en yüksek kapasiteli iPhone'un fiyatı 68 bin lira oldu.
Dünyanın birçok noktasında sabit fiyat politikasıyla çalışan Apple, Türkiye'de 2023 yılının içinde üçüncü zam geçişini yaptı. Ocak ve Mayıs'ta gelen zamların ardından 5 Haziran'da başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine bir kez daha zam geldi.
GÜNCEL İPHONE FİYATLARI
Apple Türkiye'nin resmi sitesinde yayınladığı verilere göre yeni fiyatlar şöyle:
- iPhone 14 Pro Max 1 TB: 67 bin 999 lira
- iPhone 14 Plus: 41 bin 999 lira
- iPhone 14 Pro: 48 bin 999 lira
- iPhone 14 Pro Max: 52 bin 999 lira
- iPhone 13: 31 bin 999 lira
- iPhone 12: 28 bin 999 lira
APPLE WATCH MODELLERİ VE AİRPODS'LAR DA ZAMLANDI
- Apple Watch SE: 6 bin 899 lira
- Apple Watch Series 8: 10 bin 699 lira
- Apple Watch Ultra: 32 bin 499 lira
- 2. Nesil AirPods: 3 bin 999 lira
- 3. Nesil AirPods: 4 bin 499 lira
- 2. Nesil AirPods Pro: 6 bin 199 lira