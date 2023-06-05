Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! En pahalı iPhone 68 bin lira oldu

Son olarak Mayıs 2023'te fiyat artışına giden Apple, başta iPhone olmak üzere Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere zam yaptı. Apple'ın internet sitesindeki fiyatlara göre en yüksek kapasiteli iPhone'un fiyatı 68 bin lira oldu.