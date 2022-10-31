Apple, standart iPhone 14 modellerini gözden çıkardı!

Akıllı telefon dünyasının en büyük ismi Apple, iPhone 14 serisiyle yine rekorlara imza attı. Beklendiği gibi sipariş yoğunluğu yaşansa da serinin standart modellerinde adeta hayal kırıklığı yaşanıyor. Standart modeller, için tehlike çanları çalıyor.

iPhone 14 ve 14 Plus üretimini bir süreliğine durduruyor

Özellikle iPhone 11 serisinden bu yana Apple'ın akıllı telefonlarında farklılıklar göze çarpıyor. Şirket, standart ve Pro modelleri arasındaki farklılıkları giderek arttırıyor. Apple'ın bu politikasının acı faturası belli oldu. Teknoloji devi iPhone 14 ve 14 Plus üretimini durdurma talimatı verdi.

Apple'ın bu talimatı en büyük tedarikçileri Foxconn, Hon Hai, Pegatron ve Luxshare Precision'a gönderildi. Şirket, iPhone 14 ve 14 Plus için belirlediği üretim planını Pro modellerine dönüştürdü. Bu durum, standart ve Pro modelleri arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

iPhone sızıntılarıyla ünlü Kuo, geçtiğimiz günlerde ?iPhone 14? ve ?iPhone 14? Plus için ön sipariş sonuçlarının üçüncü nesil iPhone SE ve iPhone 13 mini'den daha kötü olduğunu belirtmişti. Apple, düşük talep nedeniyle 2022'nin ilk yarısında hem üçüncü nesil ?iPhone SE? hem de ?iPhone 13? mini siparişlerini durdurmuştu.

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Öte yandan Çin'deki üretim hattını azaltmak isteyen Apple için bu durum işleri iyice kötü hale getiriyor. Ancak konuyla ilgili tek kötü haber bu değil. Foxconn, karantina nedeniyle iPhone üretim planının sarkıntıya uğrayacağını ve kademeli azaltma planının daha da uzun sürelere yayılacağını belirtti.

Ek olarak Ming-Chi Kuo, şirketin Çin dışı üretimine ilişkin yeni detayları paylaştı. Buna göre Apple, ana üretim için yönünü 3 ila 5 yıl içinde tamamen Tayland'a çevirecek. Ek olarak şirketin Hindistan'daki Tata Group ve sözleşmeli üreticileri Pegatron veya Wistron'un üretim yüzdelerini arttırması bekleniyor.