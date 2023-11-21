Apple, MacBook'ları hücresel modemlerle donatmayı planlıyor

Apple, en erken 2028'de piyasaya süreceği hücresel MacBook modellerinde kendi özel modemini kullanacak. Bu sayede 5G hızını deneyimleyebileceksiniz.

Nihayet beklenen hamle Apple'dan geldi. Apple, MacBook'ları şirket içi hücresel modemlerle donatmayı planlıyor. Aslında bu sır değil. Şirket uzun zamandır bu konu üzerine çalışıyordu. Apple en erken 2028'de piyasaya süreceği hücresel MacBook modellerinde kendi özel modemini oluşturacak. Bu sayede piyasaya çıkacak sim kart içeren MacBook'larda 5G hızını deneyimleyebileceksiniz. İşte detaylar…

5G hızı 2028'e kaldı! Apple'ın kendi modemini entegre ettiği MacBook'lar geliyor!

Apple'ın 2018'den bu yana kendi modemi üzerinde çalışıyor. Bu sayede iPhone'larda kullanılan Qualcomm bileşeninden uzaklaşmaya çalışıyor. Şirket çalışmalarına son hızla devam etmesine rağmen bu modemin piyasaya süreceği tarihi birkaç kez erteledi. Çalışmalar meyvesini veriyor.

Apple'ın yeni modeminin 2026 civarında hazır olması bekleniyor. Ancak 2026 yılı Apple'ın cihazlarında bu çiple tanışmamız için erken bir tarih. Bu yeni çipleri daha ileri tarihlerde çıkacak ürünlerde rahatça gözlemleyeceğiz.

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Hiç şüphesiz Apple'ın özel teknoloji hedeflerinin birisi de kendi modemi çip üzerinde sisteme SoC entegre etmektir. Entegrasyon tamamlandıktan sonra şirketin bu çipi Apple Watch ve iPad'in ve Mac'in hücresel versiyonlarına yerleştirmek için muhtemelen iki veya üç yıla daha ihtiyacı olacak. Bu hedef başarıya ulaştığında ise yerleşik hücresel bağlantıya sahip MacBook'lar piyasaya sürülecek. Ardından 5G hızında internet keyfinin tadını çıkartabileceksiniz.

Apple geçmişte hücresel bağlantıya sahip MacBook'lar geliştirme olasılığını araştırdı. Aslında şirket, 3G bağlantılı bir MacBook Air piyasaya sürmeyi düşündü. Ancak zamanında bazı pürüzler çıktı. Ayrıca eski CEO Steve Jobs 2008 yılında bu yeniliğe karşı çıktı. Gerekçe olarak da Apple'ın bu durumda çok fazla yer kaplayacağını sundu. Artık teknolojinin ilerlemesiyle Apple mühendisleri farklı yöntemler keşfetti. Şirket entegre bir SoC bu sorunu kökten çözmeyi planlıyor.

Ayrıca Apple'ın devam eden başka şirket içi projeleri de var. Bu projelerden bazıları arasında kamera sensörleri, piller sonunda Broadcom'un parçalarının yerini alacak birleşik bir Wi-fi, Bluetooth çipi Apple cihazları için Mikro-LED ekranlar var.