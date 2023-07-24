Apple, M3 çipiyle yenilemeye hazırlanıyor ancak çıkış tarihi ertelendi

Apple, Mac ve MacBook modellerini M3 çipiyle yenilemeye hazırlanıyor. Ancak ortaya çıkan yeni iddialara göre, yeni Apple Silicon tabanlı M3 Mac mini, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'lar gecikecek. Üretim sorunları yüzünden cihazların çıkışı 2024'ün sonuna sarkacak.

Apple, Mac ve MacBook modellerini M3 çipiyle yenilemeye hazırlanıyor. Ancak ortaya çıkan yeni iddialara göre, yeni Apple Silicon tabanlı M3 Mac mini, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'lar gecikecek. Üretim sorunları yüzünden cihazların çıkışı 2024'ün sonuna sarkacak.

M3 Mac mini ve 14/16 inç MacBook Pro 2024'e kaldı

Bloomberg'in hazırladığı rapora göre Apple, M3 çipini bu sonbaharda resmi olarak görücüye çıkaracak. Bu işlemciden güç alacak ilk cihazlar ise 13 inç MacBook Pro, 13 inç MacBook Air ve yeni 24 inç iMac modeli olacak.

M3 yongasına sahip daha güçlü cihazlar ise bir yıl kadar gecikecek. Bu modeller arasında Mac mini, 14 inç ile 16 inç MacBook Pro olması bekleniyor. Mac mini ve üst düzey MacBook Pro'ların 2024'ün ortasına kadar ertelendiği ifade edildi.

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Apple, Mac mini modelinin her yıl yenilenmesinin yana değil. Şu anda piyasada olan M2 Mac mini'nin yeterli olduğunu düşünüyor. Öte yandan, üst düzey MacBook Pro'ların M3'ten güç almayacağı bildirildi. Apple'ın bu cihazları, M3 Pro ve M3 Max çipleriyle piyasaya süreceği düşünülüyor.

Mart ayında, Apple'ın M3 işlemcisine sahip iki yeni iMac modeli için geliştirme aşamasında olduğunu bildirmiştik. M3 çipi, M2 serisine kıyasla CPU ve GPU performansında önemli bir artış sunacak. Çekirdek konusunda büyük bir güncelleme üzerinde çalışmayan Apple, TSMC'nin 3nm sürecini kullanacak.

Şimdilik 24 inç ve M1 işlemcili iMac, Apple tarafından satılan tek hepsi bir arada diyebileceğimiz bilgisayar. M1 çipli mevcut model Nisan 2021'de piyasaya sürüldü ve Gurman, M3 çipli güncellenmiş modelin Ekim'de tanıtılmasını bekliyor.

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