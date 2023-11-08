Apple, iPhone 15 serisindeki ısınma sorunlarıyla mücadele ederken, iOS 18, WatchOS 11 ve macOS 15 yazılımlarında beklenmedik hataların ortaya çıkması nedeniyle yeni versiyonların geliştirilmesini geçici olarak durdurdu.

Apple, iOS 18 ve diğer yazılım sürümlerini geliştirmeyi durdurdu

Bir süredir iPhone 15 serisindeki ısınma sorunlarıyla mücadele eden Apple, şimdi de ilginç bir gelişmeye imza attı. İddialara göre işletim sistemlerinin yeni versiyonlarını geliştirmeyi geçici olarak bıraktı. iOS 18, WatchOS 11 ve macOS 15 yazılımlarında beklenmedik hatalar görüldüğü bildirildi.

Apple, iOS 18 ve diğerlerini hatalar yüzünden durdurdu

Yeni bir rapora göre Apple, hataları çözmeye ve kaliteyi artırmaya odaklanmak için yazılım sürümlerini geliştirmeyi durdurdu. Yeni özellikler üzerinde çalışmayı bırakan teknoloji devi, bu kounda alışılmadık bir adım attı.

Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple'ın geçtiğimiz ay iOS 18, macOS 15 ve watchOS 11'in ilk sürümlerini tamamladığını bildirdi. Ancak yazılım ekipleri yaptıkları incelemede beklenmedik sayıda hatanın mevcut olduğunu tespit etti.

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Önümüzdeki yıl beta testlerinin başlaması beklenen bu yazılım güncellemeleri ise şirket içerisinde karışıklığa yol açtı. Geliştirme sürecinin yöneticilerin istediği gibi gitmemesi üzerine yeni özelliklerin geliştirilmesi askıya alındı.

Teknoloji devinin yazılım mühendisliği çalışmalarından sorumlu yöneticileri, tüm ekiplere yeni özellik eklemeye ara vermeleri talimatını verdi. Bunun yerine şirket, önceliğini ilk sürümlerde bulunan hataları düzeltmeye ayıracak.

Aslında yazılım geliştirme sürecinde hata alınması ve bunların güncellemeler ile giderilmesi alışıldık bir durum. Ancak işletim sistemlerinin yeni sürümlerinde görülen hatalar, Apple yöneticilerini rahatsız etmiş gibi duruyor. Bu, iOS 18 ve diğer yazılımların gecikmesine yol açabilir.

Peki siz Apple geliştirme çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.