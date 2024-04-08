Apple'ın yeni iPad Pro ve Air modelleri mayıs ayında tanıtılacak

Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikte iPhone 15 ailesini piyasaya süren Apple cephesinde yenilenmeyen bir tek iPad serisi kaldı diyebiliriz. Bugüne dek ortaya çıkan iddialar markanın yeni iPad Pro ve Air modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve tanıtımın ise mart veya nisan aylarında yapılacağını gözler önüne serdi. Son gelen raporlarsa özellikle tabletlerin tanıtım tarihiyle ilgili söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve bunun yanı sıra kullanıcıların canını sıkacak bazı gelişmelerin olduğunu söylüyor.

Yeni iPad Pro ve Air tanıtım tarihi ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Mark Gurman, Bloomberg'in Power On bülteninin son sayısında Apple'ın yeni iPad Pro ve iPad Air'i piyasaya sürmek için geri sayıma geçtiği bilgisini aldığını söyledi. Gurman'a göre tabletler mayıs ayının ilk haftasında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Kaynağın söylemine göre yaklaşan Apple lansmanında yeni 11 inç ve 13 inç OLED iPad Pro'ların yanı sıra, daha büyük ekranlı bir 12,9 inç iPad Air ve yenilenmiş bir Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarları yer alacak.

Apple, Vision Pro'yu ayağa kaldırmak için harekete geçti!

Mark Gurman, bültenin bir bölümünde yeni iPad'leri bekleyenlerin pek de hoşuna gitmeyecek bir iddiayı ortaya attı. Eğer söz konusu iddia doğruysa yaklaşan tabletler beklenenden daha pahalıya satılacak. Tabii, özellikle Pro'ların OLED panellere geçiş yapacak ve M3 işlemciden güç alacak olması gibi birçok yeniliği göz önünde bulundurursak bu söylentinin gerçeklik payının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.