Apple'ın ilk iPhone'unun geliştirme sürecinde, iPod'dan esinlenerek oluşturulmuş oldukça garip bir iPhone prototipi ortaya çıktı. iPod'un mucidi Tony Fadell tarafından açıklanan bu prototip, Steve Jobs'ın bugünkü iPhone tasarımından oldukça farklı.

Apple'ın gizli iPhone prototipi: iPod'dan esinlenen garip tasarım

Gizli prototip, bir iPod'a benzeyen bir tasarım sunulmak istenmiş. Bu cihazda, iPod'daki gibi bir "Click Wheel" (tıklama tekerleği) bulunuyor ve cihazın alt kısmında, telefon olarak kullanılmak üzere döndürülebilen bir ek özellik var.

Bu tasarımın özelliği, ekranda dokunmatik bir arayüz yerine mekanik kontrolün kullanılmasıydı. İlginç bir şekilde, bu prototip dahili bir kamera içeriyor ve renkleri, daha sonra piyasaya sürülen ilk iPhone'a benziyor. İlginç cihazın öne çıkan özellikleri şu şekilde:

Click wheel: iPod'da bulunan ikonik kontrol çarkı, bu iPhone prototipinde de ana kontrol mekanizması olarak tasarlanmıştı.

Dönme mekanizması: Kullanıcılar, cihazın alt kısmını döndürerek telefon fonksiyonuna geçiş yapabileceklerdi.

Dahili kamera: Prototipin, daha sonraki iPhone modelleri gibi dahili bir kamera özelliği vardı.

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Apple'ın kurucu ortağı ve o zamanın CEO'su Steve Jobs, başlangıçta iPod temelli bir Apple telefon fikrini destekliyordu. Jobs için, "Click Wheel" markanın ayırt edici bir özelliğiydi. Ancak, bu konseptin işlevsel olmadığına ve başarılı olamayacağına karar verildiğinde, fikir değişti ve nihayetinde dokunmatik ekrana sahip modern iPhone tasarımı ortaya çıktı.

Bu gizli iPhone prototipi, Apple'ın mobil cihaz tasarımı konusundaki erken fikirlerini ve bu fikirlerin nasıl geliştiğini gözler önüne seriyor. Bugünkü iPhone'un tasarımı, Apple'ın inovasyon yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir.

Bu prototipin varlığı, Apple'ın teknolojik yenilik ve kullanıcı deneyimi tasarımındaki sürekli arayışını ortaya çıkarmış oldu. Siz bu tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.