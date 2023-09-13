Apple, iCloud için iki yeni depolama seçeneği tanıttı

Apple, 13 Eylül 2023 tarihinde tüm dünyanın gözünü çevirdiği "Wonderlust" etkinliğini gerçekleştirdi. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in yanında Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi de tanıtan Apple, cümlelerin arasına beklenmedik bir şekilde iCloud haberi sıkıştırdı. Öyle ki iCloud için iki yeni depolama seçeneği daha eklendi. İşte miktarları!

iCloud için iki yeni depolama seçeneği: 6 TB ve 12 TB

iCloud; fotoğraflarınız, dosyalarınız ve yedeklemeleriniz gibi en önemli bilgilerinizi güvenli, güncel ve tüm aygıtlarınızda kullanılabilir olarak tutmanıza yarayan bir platformdur. Ülkemizde çok sayıda kişi tarafından da kullanılmakta olan iCloud'a Apple, sürpriz bir şekilde iki yeni depolama alanı daha getirdi. Bu depolama alanlarından ilki 6 TB, diğeri ise 12 TB oldu.

Gelen iki saklama alanı, ne herhangi iki kapasitenin arasına ne de tüm kapasitelerin altına eklendi. Apple, burada kapasiteyi artırarak daha çok profesyonel kullanıcılara hitap etmek istiyor. Öyle ki günlük hayatında 6 TB ve 12 TB hafıza seçeneklerini kullanacak kişi sayısı pek de fazla olmasa gerek.

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Bu seçenekler için henüz bir Türkiye fiyatı açıklanmamış olsa da ABD'de 6 TB'lık seçeneğin aylık fiyatı $29.99 ve 12 TB'lık seçeneğin aylık fiyatı $59.99 olarak açıklandı. Türkiye'deki ücretler aktarıldığında yine buradan paylaşacağız. İşte şu an için güncel iCloud+ fiyatları:

iCloud saklama alanıFiyat 5 GB Ücretsiz50 GB12,99 TL200 GB39,99 TL2 TB129,99 TL6 TB (Yeni)29.99 Dolar12 TB (Yeni)59.99 Dolar

Haziran ayının sonlarına doğru iCloud fiyatlarına Türkiye'de yüzde yüz zam gelmişti. İki yeni depolama seçeneğinin gelmesinin ardından fiyatlarda bir güncellemeye gidilip gidilmeyeceği hala belirsizliğini koruyor. Apple, konu hakkında açıklama yapmadı. Ancak belirtmekte fayda var ki, örneğin 2 TB'lık versiyon ABD'de 9.99 dolar iken Türkiye'de 129.99 TL. Yeni sürümlerin fiyatını bu bağlamdan tahmin edebilirsiniz.

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