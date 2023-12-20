Apple, Death Stranding Director's Cut'ın iPhone ve Mac çıkışını erteledi

Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte büyük bütçeli oyunları iPhone ve iPad'e getireceğini açıkladı. Ancak Hideo Kojima'nın popüler oyunu Death Stranding Director's Cut için çıkış tarihi ertelendi. Yayıncı 505 Games, oyunu optimize etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti ve çıkışın 2024'ün başlarında olacağını bildirdi.

Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte büyük bütçeli oyunları iPhone ve iPad'e getireceğini açıkladı. Resident Evil 4 Remake ile sözünü tutan şirket, bu kapsamda büyük ilgi de gördü. Ancak Death Stranding Director's Cut için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Hideo Kojima'nın popüler oyunu, bir süre daha iPhone'lara gelmeyecek.

Death Stranding Director's Cut iPhone ve Mac çıkışı ertelendi

Apple, yeni A17 Pro çipinde donanım hızlandırmalı ray-tracing desteği sunduğunu açıkladı. iPhone 15 Pro ve Pro Max'te yer alan bu yonga seti, bazı oyunların mobile taşınmasını sağladı. Death Stranding Director's Cut gibi yapımlar için de meraklı bekleyiş sürüyordu.

Ancak Hideo Kojima'nın kıyamet sonrasını ele alan oyunundan kötü haber geldi. Oyuncular, iPhone ve iPad'de Death Stranding oynamak için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Yayıncı 505 Games, iOS ve Mac sürümlerini aşamalı olarak erteledi.

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ABD basınına yapılan açıklamada 505 Games, ekibin oyunu optimize etmek için çalıştığını belirtti. Buna göre yeni iPhone ve iPad Pro kullanıcıları için biraz daha zamana ihtiyacı olduklarını söyledi. Director's Cut'ın 2024'ün başlarında piyasaya sürüleceği bildirildi.

Apple, iPhone 15 Pro'nun A17 Bionic çipinin ve donanım hızlandırmalı ray tracing desteğinin, "mobil oyunlar için devrim yaratacağını" söyledi. Konsol kalitesinden ödün vermeden, oyunları akıllı telefona taşıyabileceğini iddia etti.

Bu da grafik kalitesi yüksek oyunlarda optimizasyon sorunlarına yol açıyor. Director's Cut'ın iPhone, iPad ve Mac için çıkış tarihinin 2024 olarak güncellenmesi de bu durumun bir parçası.