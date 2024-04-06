Apple, App Store'da retro oyun emülatörlerine izin verecek

Görünüşe göre, Apple yayınladığı yeni güncelleme kapsamında retro oyun emülatörlerine izin verecek. Bu kapsamda, geliştiriciler artık App Store'da iPhone ve iPad cihazlar için tam uyumlu oyun emülatörleri yayınlayabilecekler.

Özellikle oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratan bu gelişme, başarıyla hayata geçtiği takdirde sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. Alınan bu kararda, yeni Avrupa Birliği düzenlemelerinin de etkili olduğu düşünülüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

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Ancak Apple yönetimi güncellemeyle ilgili yaptığı resmi açıklamada, ortaya konulacak oyunların herhangi bir korsan içeriğe sahip olmaması ve tüm global yasalara uyması gerektiğinin altını çizdi. Bu da, oyun geliştiricilerin bu süreçte oldukça dikkatli olması gerektiğini bizlere gösteriyor. App Store'u yeniden hareketlendireceği söylenen bu hamle ile birlikte, çocukluğumuzda önemli yer tutan birçok yapımla yeniden buluşacağız.

Böylelikle Android platformunda halihazırda mevcut olan oyun emülatörleri, resmi olarak iOS için de gelmiş olacak. Şimdiye dek yalnızca bazı geçici çözümlerle erişilebilen oyunlar, yakın bir zamanda iPhone ve iPad üzerinden de oynanabilecek. Fakat bu cihazlarla tam uyumlu yapımların tasarlanması için belli bir süre gerekeceğini şimdiden belirtelim. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu hamlesi ile iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz Apple markalı cihazlar musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.