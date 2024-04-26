Bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulması beklenen Android 15 için geri sayım resmen başladı. Tabii, yeni yapının çıkış tarihi yaklaştıkça kullanıcılara sunulacak yeniliklerle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Bununla birlikte beta sürecinin devam ettiğini ve Google tarafından belirli aralıklarla yeni yapıların yayınlandığını belirtelim. Son olarak kısa bir süre önce Android 15 Beta 1.2 kullanıma sunuldu. Peki yeni sürüm neler sunuyor?

Android 15 Beta 1.2 çıktı – İşte yenilikler

Google, NFC özelliğiyle ilgili büyük bir sorunu ortadan kaldıran Beta 1.1'den yalnızca üç gün sonra Beta 1.2 yapısını kullanıma sundu. Yeni güncelleme AP31.240322.027 yapı numarasıyla gelirken, kararlılığı ve performansı iyileştirmeye odaklanıyor.

Android 15 Beta 1.2'nin 14 MB boyutunda olduğunu belirtelim. Yani küçük ama faydalı bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Dahası, Android Beta Programına kayıtlı tüm uyumlu Pixel cihazlara gönderiliyor. Öte yandan Nisan 2024 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Android 15, yapay zeka ve dahası! Google I/O'da neler olacak?

Android 15 Beta 1.2 ile gelen değişiklikler şöyle;

Bazen uygulamaların donmasına ve "Uygulama Yanıt Vermiyor" mesajı görüntülemesine neden olan bir sorun düzeltildi. (Hata kodu #328865524)

Bazı durumlarda aşırı pil tüketimine neden olan sistem performansı sorunu düzeltildi. (Hata kodu #335718464, Hata kodu #335188185)

Parmak izi eklemeye çalışırken sistem Ayarları uygulamasının çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi. (Hata kodu #334035378, Hata kodu #335481930)

Bazı durumlarda sistem geri hareketinin çalışmasını engelleyen bir sorun düzeltildi. (Hata kodu #331303569, Hata kodu #334738577)

Ekranın tekrar tekrar titremesine neden olabilecek bir sorun düzeltildi. (Hata kodu #325555461)

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