AMD Ryzen işlemcili dizüstünü hızlandırdık!

AMD, Ryzen işlemci hamlesiyle birlikte taşınabilir bilgisayar piyasasında pazar payını artırmayı başardı. AMD Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayara sahip olan izleyicilerimiz için Ryzen Controller yazılımı nasıl kullanılır? sorunu cevapladık.

Ryzen Controller nasıl kullanılır?

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda AMD işlemcili dizüstü bilgisayarları nasıl hızlandıracağınızı anlattık. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayarlarda farklı farklı anakart tasarımları tercih edildiği için resmi yazılım mevcut değil. Açık kaynak olarak geliştirilen ve yazılımcıların kodlama aşamasında katkıda bulunabildiği Ryzen Controller, dizüstü bilgisayarınızın istediğiniz performansta çalışmasına olanak sağlıyor.

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Kullanımı kolay bir arayüze sahip olan yazılım, hem Windows hem de Linux işletim sistemini destekliyor. Ryzen Controller yazılımı, işlemci ayarlarınızda birden fazla parametrede değişiklik yapma imkanı tanıyor. Çoğu kullanıcının belirli parametreleri değiştirdiğini belirten geliştirme ekibi, performansı artırmak için ufak değişikliklerin yeterli olduğunun altını çiziyor.

Ryzen Controller'ın geliştirilmesine yardımcı olmak isteyen kişiler, Discord sunucumuza katılabilir ve GitLab'da yer alan repoya katkıda bulunabilir. Ryzen Controller yazılımını buraya tıklayarak indirebilir, projeye katkı sağlayabilirsiniz.

AMD işlemcili bilgisayarlarda STAMP (Skin Temperature Aware Power Management) adı verilen sistem yer alıyor. İşlemcilerin kullanım deneyimini iyileştiren bu teknoloji, Ryzen Controller ekibi tarafından da kontrol edilebilir hale getirildi. Kullanıcılar, 5 farklı STAMP ayarından kendilerine en uygun olanı seçebiliyor.

Shiftdelete / Teknoloji