AMD'nin yeni mobil ekran kartları RX 7700M ve RX 7800M iddiaları

AMD, dizüstü bilgisayar dünyasına hitap eden mobil ekran kartlarında yeni ürünlere sahip olabilir. AMD RX 7600M, 7700S ve 7900M'in ardından; RX 7700M ve RX 7800M'in yolda olabileceğini gösteren iddialar ortaya çıktı. Peki bu ekran kartları neler vadediyor?

AMD'den RX 7700M ve RX 7800M

Twitter'da ortaya çıkarılan AMD sevkiyat raporları, yakında çıkacak iki mobil GPU'yu (RX 7700M ve RX 7800M) gözler önüne serdi. Rapor, Navi 32 çipi kod adı altında duyurulmamış "Cuarzo Verde" GPU'lara atıfta bulunuyor.

Navi 32 şu anda AMD'nin RX 7700, 7700 XT ve 7800 XT masaüstü ekran kartlarına güç veriyor. Dizüstü bilgisayarlar için Navi 32 varyantları ise mevcut değil. Bu durum, "Cuarzo Verde" modelleriyle sunulacak Navi 32 çipinin, RX 7700M ve RX 7800M olacağının düşünülmesine yol açtı.

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Her iki model, Nvidia'nın en yeni RTX 40 mobil GPU'larına karşı alternatif olmak üzere geliştirdi. Özellikle RX 7700M, fiyat/performans odaklı oyuncu bilgisayarları için cazip bir seçenek olabilir. RX 7900M'den daha az güçlü olsa da, RX 7600M ve 7700S'nin üstünde yer alacaktır.

RX 7800M ise Nvidia RTX 4080 ile rekabet edecek gibi görünüyor. Üst düzey oyun dizüstü bilgisayarları için Navi 32 çipinin tüm gücünden yararlanması bekleniyor. Örneğin, masaüstü için sunulan RX 7800 XT, katman yönetiminden RTX 4070'ten daha iyi performans gösteriyor.

AMD'nin mobil dünyaya hitap edecek yeni ekran kartlarının henüz doğrulanmadığını hatırlatmak gerekiyor. Ancak sevkiyat raporları doğru çıkarsa, RX 7700M ve 7800M'nin CES 2024'te tanıtılacağını düşünebiliriz.