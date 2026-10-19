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Amasya'da 15 sosyal hizmet personeline yapay zeka eğitimi verildi

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Amasya'da 15 sosyal hizmet personeline yapay zeka eğitimi verildi
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Amasya'da 'Sosyal Hizmetlerde Yapay Zeka Destekli Mesleki Beceriler Projesi' 9 Ekim 2026'da sertifika töreniyle tamamlandı. OKA destekli projede 15 personele yapay zekanın sosyal hizmetlerde güvenli ve etik kullanımı eğitimi verildi.

Amasya'da, "Sosyal Hizmetlerde Yapay Zeka Destekli Mesleki Beceriler Projesi" 9 Ekim 2026'da düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2026 yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu proje kapsamında; kurumda görev yapan 15 personele yönelik eğitim programı düzenlendi.

Psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi ve sosyal çalışmacıların katıldığı eğitimde, yapay zeka araçlarının sosyal hizmetlerde kullanımı ele alındı. Katılımcılar; vaka analizi, sosyal inceleme ve değerlendirme raporlarının dijital ortama aktarılması, müdahale planlarının hazırlanması ve mesleki dokümantasyon süreçlerinin hızlandırılması konularında uygulamalı eğitim aldı.

Eğitimde yapay zekanın güvenli ve etik kullanımı da işlendi. Kişisel verilerin korunması, mahremiyet, veri güvenliği ve mesleki etik konularına odaklanıldı. Ayrıca, yapay zeka kullanılırken insan odaklı karar alma yaklaşımının korunması ve vatandaşların haklarının gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Proje ile sosyal hizmet personelinin dijital araçları mesleki çalışmalarında daha etkin ve bilinçli kullanması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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