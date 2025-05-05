AloTech'te Yeni Atama: Deniz Babucoğlu Türkiye Satış Başkanı Oldu

ÇAĞRI merkezi platformu AloTech, Deniz Babucoğlu'nun, Türkiye Satış Başkanı olarak göreve başladığını duyurdu.

AloTech, satış organizasyonunu güçlendirmek amacıyla yeni bir atama gerçekleştirdiğini aktardı. Deniz Babucoğlu, AloTech Türkiye Satış Başkanı olarak görevine başladı

DENİZ BABUCOĞLU HAKKINDA

1978 doğumlu Deniz Babucoğlu 2002 yılında Ankara Üniversitesi, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İş hayatına 2005 yılında Tesan İletişim A.Ş'de ürün müdürü sonra da GN Netcom firmasının bir markası olan Jabra kurumsal ürünlerinin satıştan sorumlu direktörü olarak görev yaptı. 2010 yılında GN Audio A/S firmasına geçiş yapıp önce Türkiye Kanal Satış Müdürü, sonra da WME (Türkiye, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs ve Malta) bölgesinde sorumlu Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Uzmanlık alanları arasında müşteri ilişkileri yönetimi, çözüm odaklı satış stratejileri, ithalat ve ihracat operasyonları, Telco ve IT kanal yönetimi, yerel ve global satış çalışmaları, servis stratejileri ve çözümleri, uluslararası iş birlikleri, niş pazar geliştirme, süreç optimizasyonu ve takım koçluğu bulunuyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Babucoğlu, ileri düzeyde İngilizce ve Yunanca biliyor.

AloTech CEO'su Cenk Soyak, "Satış ve müşteri yönetimi alanında değerli bir tecrübeye sahip olan Deniz Babucoğlu'nun, şirketimizin yerel ve küresel büyüme vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.