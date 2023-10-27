Alan Wake 2 'New Game+' modunda oyuncuları bir ters köşe bekliyor!

Remedy Entertainment, merakla beklenen Alan Wake 2 'ye ilgi çekici bir ekleme yapılacağını duyurdu. Çıkış sonrası yayınlanacak olan New Game+ modu. Bu mod, oyuncuların kilitli yükseltmelerini ve silahlarını korumalarına olanak tanıyacak ve zorlu bir Nightmare zorluk ayarı getirecek.

En önemlisi, Alan Wake 2 New Game+ modunda ek 'El Yazması' sayfaları ve özel video içeriği ile tamamlanan yeni bir alternatif hikaye akışına gireceksiniz

Bu alternatif hikaye hakkındaki ayrıntılar gizliliğini korurken, yeni bir anlatı katmanı ihtimali Alan Wake 2 'yi çevreleyen esrarengiz cazibeyi daha da artırıyor. Remedy Entertainment oyun hakkında ağzını sıkı tutuyor, sadece dijital dağıtım ve geç aşama incelemeler ayrıntıları yakından koruyor.

EGX'teki bir röportaj sırasında Remedy Entertainment'tan Sam Lake, ücretli genişlemelerin yanı sıra önemli miktarda ücretsiz DLC planlarını açıkladı. Bu gelişme, New Game+ modunun tanıtılmasıyla aynı doğrultuda olup, ilk hikayede önemli değişikliklere işaret ediyor.

Alan Wake 2 'nin hikayesinde başkahraman Alan, serinin önceki bölümlerinde yaşanan olayların ardından kendisini Karanlık Yer olarak bilinen öteki dünya aleminde kapana kısılmış olarak buluyor. Alan, 13 yıllık hapis hayatından kurtulmak için Saga Anderson adlı bir FBI ajanının da yer aldığı doğaüstü bir korku hikayesi kaleme alma görevini üstleniyor. Oyuncular olarak biz de dünyaları çarpışırken her iki karakterin yolculuklarını yönlendiriyoruz.

Sistem gereksinimleriyle dudak uçuklatan Alan Wake 2'nin son fragmanı yayınlandı

Alan Wake 2'nin 27 Ekim 2023'te PC, PS5 ve Xbox Series X|S platformları için dijital olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.