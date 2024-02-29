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Akü Takviyesi Nasıl Yapılır?

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Aracınız marş basmadığı ya da akünüzün bittiği durumlarda aracı çalıştırmak için aküyü tekrar şarj etmeniz gerekir. Peki akü takviyesi nasıl yapılır? Akü takviye kablosu en doğru şekilde nasıl bağlanır. İşte akü takviyesi yapmanın en doğru ve en kolay yöntemi.

Aracınız marş basmadığı ya da akünüzün bittiği durumlarda aracı çalıştırmak için aküyü tekrar şarj etmeniz gerekir. Peki akü takviyesi nasıl yapılır? Akü takviye kablosu en doğru şekilde nasıl bağlanır. İşte akü takviyesi yapmanın en doğru ve en kolay yöntemi.

Akü takviyesi en doğru şekilde nasıl yapılır?

Aracınızın motoruna ilk hareketi vermek için akü şarttır. Çeşitli sebeplerden dolayı park halinde iken boşalan akü, marş basmaya çalıştığınızda istemediğiniz bir sonuçla karşılaşmanıza yol açıyor. Bu durumda hem araca zarar vermeden hem de tek kuruş ödemeden aküyü şarj etmenin tek yolu başka bir aküden takviye yapmak. Peki doğru akü takviyesi nasıl yapılır?

Adım: Aküsü biten aracın far, multimedya ve iç aydınlatma gibi unsurlarını kapatın.

Adım: Varsa araçların akü koruyucu kapaklarını çıkartın.

Adım: Takviye kablosunun kırmızı (+) ucunu aküsü biten aracın aküsünün (+) terminaline bağlayın. Kırmızı kablonun diğer ucunu ise aküsü dolu olan aracın (+) terminaline bağlayın.

Adım: Takviye kablosunun siyah (-) ucunu aküsü dolu olan aracın aküsünün (-) terminaline bağlayın. Siyah kablonun diğer ucunu ise aküsü boş olan aracın (-) terminaline bağlayın. (Ya da aracın kaportasında herhangi bir metal bölüme bağlayın.)

Adım: Kablo bağlantılarını tamamladıktan sonra aküsü dolu olan aracı çalıştırın.

Adım: Kısa bir süre bekledikten sonra aküsü biten aracı çalıştırın.

Adım: Aküsü biten araç çalıştıktan sonra ilk olarak akülerin eksi (-) terminallerinde bağlı olan kabloları sökün. Ardından akülerin artı (+) terminalinde olan kabloları sökün.

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Akü takviye işlemi aslında bu kadar basit. Ancak sağlığınız ve aracınız için dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var. Örneğin Start-Stop teknolojisine sahip bir araca takviye yapmak pek sağlıklı olmayacaktır. Yine farkı amper değerlerine sahip aküler arası takviye yapmak da güvenli bir işlem değildir. Takviye işlemi yapılırken kabloların pervanelere ya da yüksek ısılı bölgelere dokunmamasına dikkat edin. Son olarak üzerinizde metal eşyalar varsa bunların takviye kablosuna dokunmaması da sağlığınız açısından önem taşır.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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