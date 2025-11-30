Haberler

Airbus yazılım güncellemesi dünyada 6 bin uçağı etkiledi

Airbus'ın zorunlu yazılım güncellemesi dünya genelinde 6 bin A320 ailesi uçağını etkiledi. Havayolu şirketleri, hatanın yolcu güvenliğini doğrudan etkilemediğini vurgularken uçuş operasyonlarını kontrollü bir şekilde yönetmeyi sürdürüyor. Türkiye'de ise THY ve AJet, toplam 15 Airbus uçağını güncelleme kapsamında geçici olarak yere indirdi. Filosunda 46 adet A320 bulunan Pegasus ise gerekli teknik sürecin tarife düzenlemeleriyle yönetildiğini açıkladı.

Airbus'ın zorunlu hale getirdiği yazılım güncellemesi, dünya genelinde 6 bin A320 ailesi uçağını etkileyerek havacılık sektöründe geniş çaplı plan değişikliklerine yol açtı. Havayolu şirketleri, sorunun yolcu güvenliğini doğrudan tehlikeye atmadığını vurgularken operasyonların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Türkiye'de ise THY ve AJet toplam 15 Airbus uçağını geçici olarak servisten çekti. Filosunda 46 A320 bulunan Pegasus ise süreci tarife düzenlemeleriyle yönettiklerini bildirdi.

VERİLERİN BOZULMASI RİSKİ

Airbus'ın açıklamasına göre, A320 ailesinde kullanılan uçuş kontrol sistemi yazılımında tespit edilen hata, özellikle yoğun güneş patlamaları gibi olağanüstü atmosfer koşullarında uçuş bilgisayarındaki verilerin bozulmasına neden olabiliyor.

Bu durumun kontrol edilebilir ancak "bilinen teknik risk" oluşturması üzerine Airbus, ulusal havacılık otoriteleri ve EASA ile birlikte acilen bir güncelleme süreci başlattı.

Airbus, kapsamın büyüklüğü nedeniyle bunun şirket tarihindeki en geniş ölçekli yazılım müdahalesi olduğunu belirtti.

DÜNYA ÇAPINDA GECİKMELER VE SEFER DÜZENLEMELERİ

Zorunlu güncelleme nedeniyle birçok havayolu, A320 ailesi uçaklarını kalkış öncesi 2–3 saatlik bakım ve yazılım yüklemesine almak zorunda kaldı. Bu kapsamda dünya genelinde:

American Airlines, filosundaki 480'den fazla A320'nin başlangıçta 340'ını güncelleme listesine aldı; süreç ilerledikçe sayı 209'a düştü.

Hindistan'da IndiGo, Air India ve Air India Express, toplam 338 uçakta yazılım yüklemesine başladı; bazı uçuşlarda 60–90 dakika gecikmeler yaşandı.

Yoğun planlama, özellikle ABD'de tatil dönüş trafiğine denk gelince havayolları için operasyonel baskı arttı.

TÜRKİYE'DE DURUM: SEFERLERE SINIRLI ETKİSİ OLDU

THY ve AJet, etkilenen uçaklarını planlanan bakım aralıklarına çekerek toplam 15 uçağı geçici olarak hizmet dışı bıraktı. Bu süreçte bazı rotalarda uçak değişiklikleri, kısa süreli gecikmeler, uçuş planlamasında küçük düzenlemeler yaşandı.

Pegasus ise filosundaki A320 ailesi uçakları için süreci teknik ekipleriyle yakından takip ettiklerini, gerekli güncellemeyi tarife optimizasyonu ve rotasyon düzenlemeleri ile yönettiklerini açıkladı.

"UÇUŞ GÜVENLİĞİ RİSKİ YOK" VURGUSU

Airbus ve havayolu şirketleri, tespit edilen yazılım hatasının uçuş güvenliğini doğrudan tehdit etmediğinin altını çiziyor.

Güncellemenin, ortaya çıkması öngörülebilir bir teknik riskin ortadan kaldırılması amacıyla yapıldığı ve uçakların güvenli şekilde operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

