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Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması Finali 15 Mayıs'ta

Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması Finali 15 Mayıs'ta
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Ağrı'da düzenlenen Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması'nın finali, 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Yarışmaya 220 okuldan 440 öğrenci başvurdu ve yalnızca 20 grup, büyük finalde yer alacak. Amaç, gençlerin mühendislik ve yazılım becerilerini geliştirmek ve teknolojiye olan ilgilerini profesyonel bir zemine taşımak.

AĞRI'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması'nın finali 15 Mayıs'ta gerçekleşecek. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek yarışmaya 220 okuldan 440 öğrencinin başvuru yaptığı öğrenildi. Yapılan ön eleme sonucu, bir danışman öğretmen ve 2 öğrenciden oluşan gruplardan yalnızca 20'si büyük finalde yarışmaya hak kazandı. Yarışma ile bölgedeki gençlerin mühendislik ve yazılım becerilerini geliştirmelerine olanak sağlanmak ve teknolojiye olan ilgilerini profesyonel bir zemine taşımak hedefleniyor.

Ağrı'nın ev sahipliği yapacağı yarışma finali için geri sayım başladı. Sunny Elektronik, Hayrettin Atmaca Vakfı, Ağrı Valiliği ve Mili Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması, 15 Mayıs tarihlerinde teknoloji tutkunlarını ve genç yetenekleri bir araya getirecek.

2022 yılında sadece Ağrı'da başlayan yarışma, 3'üncü yılında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van olmak üzere 14 ile yayıldı. Yaklaşık bir yıldır final gününe hazırlanan gençler, kendi projelerini hayata geçirerek finalde jüri karşısına çıkacak. Törende, ilk üçe giren takımlar açıklanacak ve ödüllerini sahnede alacak.

Hayrettin Atmaca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, "Amacımız, gençlerimizin teknoloji üretme heyecanını desteklemek ve onları geleceğin mühendisleri, yazılımcıları ve girişimcileri olmaya teşvik etmek. Yarışmamızda herkes eşit şartlarda yarışıyor; tüm ekipmanları biz sağlıyoruz, böylece yetenek gerçekten öne çıkıyor" dedi.

Final günü ünlü sanatçı Haluk Levent, sahne alacak. Konser öncesinde gerçekleştirilecek çekilişle seyirciler, televizyon, küçük ev aletleri ve daha birçok özel hediye kazanma şansı yakalayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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