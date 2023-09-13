Acer, Yeni Oyuncu Monitörü XV242F'i Tanıttı

Acer oyuncuların beğenisini toplayan yeni oyuncu monitörü XV242F, 540Hz yenileme hızı ve 24,1 inç büyüklüğündeki ekranı ile dikkat çekiyor. Fiyatı ise oldukça yüksek.

Acer oyuncuların beğenisini toplayan yeni oyuncu monitörü XV242F'i tanıttı. 24,1 inç büyüklüğündeki yeni Acer oyuncu monitörü 540Hz yenileme hızına sahip ekranı ile oyun zevkini doruklara taşıyor. Ama fiyatı gerçekten cep yakıyor. Gelin Acer'in yeni oyuncu monitörüne yakından bakalım.

Acer XV242F yakında küresel pazarda satılacak!

Oyun dünyası her geçen gün daha hızlı sistemlere ve çevre birimlerine ulaşıyor. Bunların en önemlisi ekran. Geçtiğimiz yıllarda 240Hz ekranlar hayal gibi gelirken, şimdi 540Hz ekranlar sistemlerde yer alıyor. Acer de oyuncuların beğenisini toplayan 540Hz yenileme hızındaki yeni monitörü ile bugün karşımıza çıktı.

XV242F model numarası ile piyasaya sürülen yeni oyuncu monitörü, bugün Çin'de satışa sunuldu. 24,1 inç büyüklüğünde bir TN panele sahip olan bu monitör, 1080p çözünürlük sunuyor. Başta da belirttiğimiz gibi 540Hz yenileme hızındaki XV242F, 1 ms GtG tepkime süresine ve 400 nit parlaklığa sahip.

sRGB renk gamının yüzde 99'una sahip olan Acer XV242F oyuncu monitörü, üzerinde DP 1.4 ve HDMI 2.0 bağlantı noktalarına sahip. 2 Watt'lık iki adet hoparlörü de içerisinde taşıyan monitör, NVIDIA G-Sync ile birlikte geliyor.

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Gelelim fiyat tarafına. Şirket bu yüksek özelliklere sahip yeni oyuncu monitörü için Çin'de 686 Dolar fiyat etiketi belirlemiş. XV242F monitörün şimdilik hangi ülkelerde satılacağı belli değil ancak ülkemize gelmesi durumunda fiyatın 20 bin TL'nin altında olmayacağı kesin.

Genel olarak Acer'in yeni oyuncu monitörü gayet yeterli özelliklere sahip. 1080p çözünürlük böyle bir monitör için az gibi gelebilir. Ancak düşük tepkime hızı ve yüksek yenileme hızı istenildiği zaman 1080p gibi bir çözünürlüğe katlanmak zorundayız. Siz Acer'in yeni monitörünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.