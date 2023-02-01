ABD, Huawei'nin lisanslarını iptal etti: Şimdi ne olacak?

ABD ve Huawei arasında neler oluyor? ABD Başkanı Biden, Huawei'ye yönelik ihraç lisanlarını iptal etti. İşte detaylar.

ABD yönetimi, Huawei için gemileri yakmaya hazır. Başkan Joe Biden tarafından imzalanan son yönetmelik, ABD şirketlerin Huawei'den ürün almasını veya ürün satmasını durduruyor. ABD teknolojisinin Huawei'ye satışının yasaklanmasına yönelik bu adım, ulusal güvenlik endişelerinin bir parçası.

ABD yönetimi, Huawei'ye ihracat yapılmasını yasaklıyor

Eski Başkan Donald Trump döneminde başlayan Huawei ve ZTE dahil Çinli şirketlere yönelik lisans iptalleri Biden yönetimiyle devam ediyor. Yönetimdeki değişikliğe rağmen ABD, Çinli teknoloji üreticilerine sıkı ihracat kontrolleri uygulamaya devam ediyor.

ABD yönetimi, 2019 yılından bu yana Çin'in teknoloji erişimine kısıtlamalar getiriyor. ABD'li yetkililer yerli teknolojilerin Çinli şirkete satılmasının, ulusal güvenlik için tehdit oluşturacağına inanıyor. Ancak hem Huawei hem de Çin hükümeti tüm casusluk iddialarını reddetti.

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ABD Ticaret Bakanlığı, bazı Amerikan firmalarına Huawei'ye belirli mal ve teknolojileri satmaları için lisans vermişti, ancak yeni kararla birlikte tam yasak uygulanacak gibi görünüyor. Çin hükümeti ise ABD'nin hamlesine karşı duracağını ifade etti. Bu kararın, uluslararası ticaret ve finans kurallarının ihlali olarak nitelendirdi.

ABD ayrıca Japonya ve Hollanda ile de Çin'e karşı bir anlaşmada bulunmuştu. Bu ülkelerdeki şirketlerin, Çin'e belirli yonga yapım ekipmanlarını ihraç etmesini yasaklamıştı. 2022'de ABD, yarı iletken üretimine bağlı dört teknolojinin "ulusal güvenlik için hayati önem taşıdığını" öne sürerek ihracatını yasaklamıştı.

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