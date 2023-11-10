İklim değişikliği tüm dünyayı tehdit ediyor. Bunun için dünya temiz enerji kaynaklarına yöneliyor. Nükleer enerji, büyük ölçüde karbon emisyonu içermeyen enerji sağlar. Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayabilir. Ülkeler, küçük modüler nükleer reaktörlerin kullanılmasıyla birlikte bu mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyorlar. ABD bu konuda bir atılım yapmak istedi. Ancak çarşamba günü, ABD'de ilk küçük nükleer tesis kurmayı planlayan şirket ve kamu hizmeti, projeyi iptal ettiğini duyurdu.

ABD'de yapılması planlanan ilk küçük nükleer tesis iptal oldu!

Ne yazık ki sera gazlarının etkisiyle küresel ısınma arttı. Dünya'nın içilebilir su kaynakları olan buzullar eriyor. Her ne kadar gezegenimizin su kütlesi kara kütlesinden fazla olsa da okyanus suları içilebilir değil. Dünya ise bu durumla mücadele etmeye çalışıyor. İklim değişikliğiyle savaşmak için adımlar atıyor.

Ancak sanayileşmiş ülkelerin çoğunda, nükleer santrallerin inşası bütçelenen maliyetlerini büyük ölçüde aşıyor. ABD bu konuda çok önemli adımlar atmaya hazırlanıyordu. ABD'deki bir şirket ilk küçük, modüler nükleer santrali kurmayı planlıyordu. Ancak kötü haber geldi. Şirket ve kamu hizmeti, projeyi iptal ettiğini duyurdu.

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Peki bu küçük nükleer tesislerin önemi ne? Küçük modüler reaktörler potansiyel olarak maliyetleri düşürüyor. Daha küçük boyutları, sayesinde güç kaybı durumunda pasif soğutma sistemlerinin devreye girmesini kolaylaştırıyor. Hatta bazı tasarımlar reaktörlerini sadece bir havuzda tutuyor.

Ayrıca, bu sistem birincil bileşenlerin merkezi bir tesiste inşa edilmesine ve daha sonra farklı tesis sahalarına gönderilmesine olanak tanıyor. Ayrıca reaktörleri kullanan tüm tesislerde, üretim ekipmanlarının çoğunun yeniden kullanılmasını sağlıyor.

ABD, NuScale Power şirketi tarafından geliştirilen küçük, modüler bir nükleer reaktör için yalnızca bir tasarımı onayladı. Hükümetin Idaho Ulusal Laboratuvarı, Karbonsuz Enerji Projesi'nin inşasına yardımcı olmak için çalışıyordu. Plana göre, ulusal laboratuvar bölgedeki ilk reaktörlerden birkaçını muhafaza edecekti. Ayrıca yakınlardaki bazı kamu hizmetleri geri kalanlardan enerji satın alacaktı.

Ancak işler umulduğu gibi gitmedi. Ancak yenilenebilir enerji fiyatlarının hızla düşmesiyle birlikte projenin ekonomisi kötüleşti. Destekçiler projeden çekilmeye başladı. Bardağı taşıran son damla ise çarşamba günü geldi.

NuScale ve ana hizmet ortağı Utah Associated Municipal Power Systems, Karbonsuz Enerji Projesi'nin artık yeterli sayıda ek hizmet ortağına sahip olmadığını ve bu nedenle iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ikili, "Projenin dağıtıma devam etmek için yeterli aboneliğe sahip olmasının pek olası görünmediğini" kabul etti.