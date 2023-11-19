A101'de Vergisiz Akıllı Telefon Modelleri Satışa Sunuluyor

Türkiye'de önde gelen perakende zincirlerinden A101, öğrenciler için vergisiz olarak alınabilecek akıllı telefon modellerini satışa sunuyor. Oukitel, Tecno ve Realme markalarına ait modellerin fiyatları ve detayları haberde yer alıyor.

Türkiye'de binlerce mağazası ile en önde gelen perakende zincirlerinden A101, tüketicilerin taleplerine uygun olarak alışılageldiğin dışında ürünleri müşteriler ile buluşturmaya devam ediyor. Son zamanlarda teknolojik ürünler ile karşımıza çıkan A101, şimdi ise öğrenciler için vergisiz olarak alınabilecek akıllı telefon modelleri getiriyor.

A101'e vergisiz akıllı telefonlar geliyor!

A101, 23 Kasım tarihinden itibaren satılacak vergisiz akıllı telefon modellerini paylaştı. Buna göre Oukitel C32 8 GB RAM + 128 GB modeli, 4 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılacak. Bununla beraber Tecno markasına ait Spark 10 Pro 8 GB RAM + 256 GB modeli ise 8 bin 299 TL'ye satılacak.

Realme tarafından üretilen Realme 9 Pro ve Realme 10 modelleri ise sırasıyla 7 bin 699 TL ve 8 bin 699 TL fiyatla tüketicilerin karşısına çıkacak. A101'de satılacak bütün vergisiz akıllı telefonlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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23 Kasım'dan itibaren A101'de satılacak vergisiz akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı;

ÜrünFiyatı Oukitel C32 Cep Telefonu – 8 GB RAM + 128 GB4 bin 699 TLTecno Spark 10 Pro Cep Telefonu – 8 GB RAM + 256 GB8 bin 299 TLTecno Pova Neo 2 Cep Telefonu – 4 GB RAM + 64 GB5 bin 199 TLHiking A43 Cep Telefonu – 6 GB RAM + 128 GB4 bin 399 TLRealme 9 Pro Cep Telefonu – 6 GB RAM + 128 GB7 bin 699 TLRealme 10 Cep Telefonu – 8 GB RAM + 256 GB8 bin 699 TL

11 Kasım – 1 Aralık tarihleri aralığında A101'de satılan indirimli ürünler ise şu şekilde sıralandı;

ÜrünFiyatı TOSHIBA 43UA2263DT 43¨ UHD Android LED TV8 bin 499 TLONVO 0V43400 43¨ Full HD WebOS Smart LED5 bin 999 TLPHILIPS 32PHS5507/62 32¨ Uydu Alıcılı LED TV4 bin 399 TLLenovo N4120 4 GB RAM + 128 GB Notebook5 bin 999 TLOMIX 64 GB Cep Telefonu3 bin 299 TLTecno Spark Go 2023 Cep Telefonu3 bin 599 TL

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