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60 bin kişinin Açıköğretim sınavı iptal edildi!

Teknoloji Haberleri

60 bin kişinin Açıköğretim sınavı iptal edildi!

Açıköğretim Lise Sınavı süresince kopya çektiği tespit edilen 60 binden fazla öğrencinin sınavları iptal edildi

Açıköğretim Lisesi (AÖL) birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başladı. Bu süreçte öğrencilere 11 gün erişim süresi tanındı. Yani herkes aynı anda sınava girmiyor. Fakat Açıköğretim Lisesi Sınavı'nda soruların fotoğraflarını çekip paylaştığı ve bu paylaşımlar üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Açık Öğretim Lisesi Aralık Teknoloji Haberler

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