50 yıl sonra bir ilk: Bir saniyenin silinmesi gündemde
Tarihte ilk defa gerçekleşen olay bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Dünya bu yaz her zamankinden farklı olarak 50 yıl öncesine göre hızlandı. Bazı günlerin 24 saatten daha az sürdüğü tespit edilirken ilk defa 'bir saniyenin silinmesi' gündeme geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Uluslararası Dünya Dönüşü ve Referans Sistemleri Servisi ile ABD Deniz Gözlemevi verilerine göre 10 Temmuz, yılın en kısa günü oldu. Dünyanın dönüşü 1,36 saniye daha kısa sürdü. Bu kısalma günlük hayatı etkilemiyor ancakGPS, bilgisayar ve iletişim sistemleri için büyük önem taşıyor
Kaliforhiya Üniversitesinden Prof. Duncan Agnew "1972'den bu yana daha hızlı günlere doğru bir eğilim olduğunu ancak bu inişli çıkışlı bir seyir izlediğini ifade etti.
Ardından şöyle devam eden Agnev, "5 Temmuz 2024'te ölçülen 1.66 milisaniyelik kısalık, atom saatleriyle ölçülen en kısa gün olarak kayıtlara geçti. 1972'den bu yana UTC'ye 27 artık saniye eklendi. Ancak Dünya hızlanmaya devam ederse bu kez bir saniyenin çıkarılması gerekebilir. " dedi.