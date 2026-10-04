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5 bin takım arasından finale kalan Pütürge Robotik Takımı Türkiye dördüncüsü oldu

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5 bin takım arasından finale kalan Pütürge Robotik Takımı Türkiye dördüncüsü oldu
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Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu Pütürge Robotik Takımı, TEKNOFEST Robolig'de Türkiye dördüncülüğünü elde etti. Yaklaşık 9 ay çalışan takım, 5 bin takım arasından ilk 20'ye girerek finale kaldı ve finalde dördüncü oldu.

Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Pütürge Robotik Takımı, TEKNOFEST Robolig yarışmasında Türkiye dördüncüsü oldu.

Yaklaşık 9 ay süren çalışmalar sonucunda yarışma görevlerine uygun robot araç geliştiren öğrenciler, 5 bin takım arasından ilk 20'ye girerek finale yükseldi. Final yarışmalarında Türkiye dördüncüsü olan takım, geliştirdiği robotla koli ve enerji halkalarını tek bir sistemle taşıyabiliyor. Robot araç ayrıca zipline hattında yere temas etmeden ileri ve geri hareket edebilirken, dikey asansör sistemiyle de dikkat çekti.

Takımın elde ettiği başarı kentte memnuniyetle karşılanırken, öğrenciler ve öğretmenleri tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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