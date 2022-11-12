45 dakikada nasıl yazılımcı olunur?

Kodsuz ve sürükle bırak şekilde geliştirme yapılabilen Xpoda platformu nasıl ortaya çıktı, neler yapılabiliyor?

Kodsuz ve sürükle bırak şekilde geliştirme yapılabilen bir iş uygulamaları platformu olan Xpoda platformu nasıl ortaya çıktı, neler yapılabiliyor? Xpoda ile kodsuz uygulama yapın!

Xpoda ile kodsuz uygulama geliştirin

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Daha az kodla iş uygulamaları tasarlamak ve oluşturmak için kurulan Xpoda, uygulamanızı tasarlamak ve dakikalar içinde hayata geçirmek için ihtiyacınız olan her şeyi sizlere sunar. Kurumsal düzeyde karmaşık uygulamalar oluşturmak, geleneksel geliştirme yöntemleriyle riskli olabilir bu riski ortadan kaldırın ve Xpoda No Code Platform ile hayal ettiğinizden çok daha hızlı canlı platformlara aktarmayı keşfedin.

No Code görsel yazılım geliştirme metodudur. Yani yazılım geliştirmek için satır satır kodlama yazılmasına gerek yoktur. No Code, klasik kodlama metodlarına karşılık görsel tasarım ortamı sunar. Kurumsal projelerde sürükle ve bırak yöntemi işin geliştirilmesine olanak sağlar.

İş uygulamalarının gerek duyduğu BPM süreçlerinin de sürükle ve bırak ile tasarlanması işletmelerin iş akışlarını kolayca tasarlayabilmelerine, geliştirip, değiştirebilmelerine olanak sağlayarak projelerinde hızı ve verimi artırır.