2025 yılında havalanan uçak 2024 yılında indi
Hong Kong'dan 2025'te havalanan bir uçak, ABD'nin Los Angeles eyaletine 2024'te iniş yaptı.
Dünyada birçok ülke 2025'e büyük bir heyecanla girerken; bilim kurgu filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.
2025'TE KALKTI 2024'TE İNDİ
CPA880 sayılı uçuş ve yolcular, Hong Kong'dan 1 Ocak 2025 saat 00.25'te kalkış yaptı. Uçak, Pasifik Okyanusu'nu aşarak saat 20:55'de Los Angeles'a indi. Ancak uçak indiğinde tarihler saat farkı nedeniyle 31 Aralık 2024 gösterdi.