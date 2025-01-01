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2025 yılında havalanan uçak 2024 yılında indi

2025 yılında havalanan uçak 2024 yılında indi
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Hong Kong'dan 2025'te havalanan bir uçak, ABD'nin Los Angeles eyaletine 2024'te iniş yaptı.

Dünyada birçok ülke 2025'e büyük bir heyecanla girerken; bilim kurgu filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

2025'TE KALKTI 2024'TE İNDİ

CPA880 sayılı uçuş ve yolcular, Hong Kong'dan 1 Ocak 2025 saat 00.25'te kalkış yaptı. Uçak, Pasifik Okyanusu'nu aşarak saat 20:55'de Los Angeles'a indi. Ancak uçak indiğinde tarihler saat farkı nedeniyle 31 Aralık 2024 gösterdi.

2025 yılında havalanan uçak 2024 yılında indi

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Teknoloji
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2025 yılında havalanan uçak 2024 yılına indi
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