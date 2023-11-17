2023 Yılında En Çok Kullanılan Şifreler Açıklandı

NordPass tarafından yayınlanan verilere göre, 2023 yılında dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan şifreler belirlendi. En popüler şifreler arasında '123456' ve 'admin' yer alıyor.

2023 yılının bitmesine pek de bir süre kalmadı. Bu bağlamda her sene olduğu gibi bazı firmalar, kendi alanıyla ilgili çeşitli istatistikler yayınlamaya başladı. Son olarak şifre saklama servisi sağlayıcısı NordPass, 2023 yılında hem dünyada hem de Türkiye'de internette en çok kullanılan şifreleri paylaştı.

Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan şifreler (2023)

NordPass'in verilerine göre bu yıl internet üzerinde en çok kullanılan şifre "123456" oldu. 4 milyon 524 bin 867 kişinin kullandığı aktarılan bu şifrenin kırılması, 1 saniyeden az sürüyor. En popüler ikinci şifre ise "admin" oldu. Bu parolayı ise 4 milyon 8 bin 850 kişi kullanıyor.

Dünyada en çok kullanılan şifreler listesinin devamında ise "12345678", "123456789", "1234", "12345" ve "password" bulunuyor. Akabinde bunları "123", "Aa123456", "1234567890", "UNKNOWN", "1234567" ve "123123" takip ediyor. O halde Türkiye verilerine geçelim.

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Paylaşılan bilgilere göre Türkiye'de en çok kullanılan şifre, dünyada da birinci sırada olan "123456". Ülkemizde 62 bin 524 kişinin kullandığı bilgisi mevcut. İkinci ve üçüncü şifre ise sırasıyla "123456789" ve "admin" iken, listenin biraz daha aşağısında "turktelekom" ve "superonline" göze çarpıyor.

Dünyada en çok kullanılan şifreler şu şekilde sıralandı;

SıraŞifreKırılma SüresiKullanan Kişi Sayısı 1123456< 1 saniye4 milyon 524 bin 8672admin< 1 saniye4 milyon 8 bin 850312345678< 1 saniye1 milyon 371 bin 1524123456789< 1 saniye1 milyon 213 bin 4751234< 1 saniye969 bin 811612345< 1 saniye728 bin 4147password< 1 saniye710 bin 3218123< 1 saniye528 bin 869Aa123456< 1 saniye319 bin 725101234567890< 1 saniye302 bin 70911UNKNOWN17 dakika240 bin 377121234567< 1 saniye349 bin 18713123123< 1 saniye224 bin 26114111111< 1 saniye191 bin 39215Password< 1 saniye177 bin 7251612345678910< 1 saniye172 bin 50217000000< 1 saniye168 bin 65318admin12311 saniye159 bin 35419********< 1 saniye152 bin 49720user1 saniye146 bin 233

Türkiye'de en çok kullanılan şifreler şu şekilde sıralandı;

SıraŞifreKırılma SüresiKullanan Kişi Sayısı 1123456< 1 saniye62 bin 5242123456789< 1 saniye24 bin 3123admin< 1 saniye23 bin 623412345< 1 saniye10 bin 404512345678< 1 saniye10 bin 3606123123< 1 saniye7 bin 7837123321< 1 saniye6 bin 8768turktelekom4 ay5 bin 6379asd123< 1 saniye4 bin 92210superonline1 dakika4 bin 1611123123123< 1 saniye4 bin 7121234567890< 1 saniye3 bin 991131234567< 1 saniye3 bin 56014111111< 1 saniye3 bin 43115123456789a< 1 saniye3 bin 13161q2w3e4r< 1 saniye2 bin 64117yenisey17 dakika2 bin 59318asdasd< 1 saniye2 bin 5461912345678910< 1 saniye2 bin 50820121212< 1 saniye2 bin 487

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