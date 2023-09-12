Günümüzde dizi veya film izleme denildiğinde ilk akla gelen platform olan Netflix, 196'dan fazla ülkede 200 milyondan fazla kişi tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. 2023 yılında her şeye olduğu gibi Netflix üyelik ücretleri de zamlandı. Bu kapsamda hangi planı seçeceğini tam olarak bilmeyen ve fiyatları merak edenler için 2023 Netflix fiyatları ve plan özellikleri ile karşınızdayız!

Günümüzde dizi veya film izleme denildiğinde ilk akla gelen platform olan Netflix, 196'dan fazla ülkede 200 milyondan fazla kişi tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. 2023 yılında her şeye olduğu gibi Netflix üyelik ücretleri de zamlandı. Bu kapsamda hangi planı seçeceğini tam olarak bilmeyen ve fiyatları merak edenler için 2023 Netflix fiyatları ve plan özellikleri ile karşınızdayız!

Netflix üyelik ücreti ne kadar? 2023 Netflix Fiyatları

Üç farklı abonelik planına sahip olan Netflix'te hangi planı satın alırsanız alın, herhangi bir reklam görmüyorsunuz ve içerikleri indirerek çevrimdışı erişebiliyorsunuz, ancak görüntü kalitesi değişiyor. Popüler dizi ve film platformunda temel, standart ve özel olmak olmak üzere 3 farklı ücret ve ayrıcalıklara sahip plan yer alıyor. Bu paketlerin fiyatlandırmaları şu şekilde;

Temel Plan: Aylık 99,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: Aylık 149,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: Aylık 199,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

TemelStandartÖzelAylık ücret (Türk Lirası)99,99 TL149,99 TL 199,99 TLAynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı124İçerik indirebileceğiniz telefon veya tablet sayısı124Sınırsız dizi, film ve oyun???Dizüstü bilgisayarınızda, televizyonunuzda telefonunuzda veya tabletinizde izleyin???ÇözünürlükSDHDUHD

Netflix'in en çok izlenenleri! Yeni rekor mu geliyor?

Peki bu farklı fiyat ve içeriğe sahip paketler ne gibi ayrıcalıklar sunuyor? İşte Netflix üyelik paketleri ayrıntıları…

Netflix Temel Plan fiyatı ve özellikleri

Aylık ücret 99,99 TL

Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 1

İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 1

Sınırsız dizi ve film izleme hakkı

Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcut

HD ve ultra HD mevcut değil

Standart Plan fiyatı ve özellikleri

Aylık ücret 149,99 TL

Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 2

İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 2

Sınırsız dizi ve film izleme hakkı

Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcut

HD mevcut

Ultra HD mevcut değil

Özel Plan fiyatı ve özellikleri

Aylık ücret 199,99 TL

Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 4

İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 4

Sınırsız dizi ve film izleme hakkı

Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcut

HD ve ultra HD mevcut

Peki siz 2023 Netflix fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Netflix üyeliğiniz var mı ya da almayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.