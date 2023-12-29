Bir Mercedes-Benz G serisi gördüğünüzde muhtemelen bir süre onu takip ediyorsunuzdur. Markanın "tank" mottosu ile ürettiği otomobilin farklı versiyonlarını bugüne kadar gördük. Bu versiyonlar arasında üstü açık tavanıyla oldukça dikkat çeken Cabriolet versiyonu da var. Ancak hiçbir zaman G63 AMG modelinin Cabriolet halini görmemiştik. Bir atölye artık Mercedes-Benz lisansları ile G63 AMG Cabriolet üretimi yapıyor. Ancak dünya üzerinde bu modelden sadece 20 adet üretilecek. İşte detaylar…

20 adet ile sınırlı! Mercedes-Benz G63 AMG Cabriolet!

Bugüne kadar çok farklı kasa tipleri ile G Serileri üretim bandından indi. 6×6 versiyonlar, pikap versiyonlar vb. üretimler oldu. Ancak Cabriolet için durumlar farklı. Marka üstü açılan bir G Serisi versiyonunu geçmiş yıllarda üretti. Ancak bu modeller çift kapıya sahiptiler ve AMG serisine ait değillerdi. Bahsi geçen otomobil ise gerçek AMG ruhuna sahip olmasıyla tabuları yıkıyor.

Refined Marques isimli bir modifiye atölyesi, tarafından üretilen bu otomobillerin çıkış hikayesi ile başlayalım. Refined Marques CEO'su Ahmed Al Bakry'nin fikri olan bu otomobilin üretim fikri aslında küçük oğlundan geliyor. Kendileri tarafından hazırlanan Brabus G ile gezerken oğlu "Baba bunun üstü açılanını yapsak çok iyi olmaz mı? Bir de çift kapı değil dört kapılı olsun" gibi bir söylemde bulunuyor. Daha sonrasındaysa otomobilin tasarım ve üretim süreci başlıyor.

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Normal bir G serisinden farklı kılan özellikler aslında temelde oldukça basit. Otomobil 4 kapılı olması ve AMG olması onu Mercedes-Benz tarafından üretilen G Cabriolet'lerden farklı kılıyor. Tabi bir de arka kapıların Rolls Royce modellerindeki gibi üçgen formda açılmaları var.

Al Bakry tarafından yapılan açıklamaya göre otomobil oldukça ilgi topladı. Atölye şu an için sadece 20 otomobil kotası belirledi. Yani bu otomobilden sadece 20 adet üretim bandından inecek. Üretim teknikleri ve ölçüm hassasiyeti gibi noktalarda ise Mercedes-Benz tarafından gelen uzmanlar inceleme yapmaktalar. Yapılan incelemelerde herhangi bir hata vb. tespit edilmedi. Bu da otomobillerin marka lisansı altında üretiliyor olması anlamına gelmekte. Otomobilin fiyatıysa 1.3 milyon dolar (38 milyon TL).