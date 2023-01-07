Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2023, Las Vegas'ta gerçekleşiyor. Birbirinden farklı pek çok yeni girişim, gelişim ve ürünün yer aldığı özellikle de Togg sunumundan sonra ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan ile Skytech Kurucusu Uğur Ünsal değerlendirmelerde bulundu.

2.5 metrelik televizyon Başakşehir'den Las Vegas'a nasıl gitti?

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Bu sene de birçok Türk şirketin katılım sağladığı CES 2023'te dünyaya TV satan Skytech markasının kurucusu Uğur Ünsal ile fuarı değerlendirdik. Otomobil ve otonom sürüş konseptlerinin fuarı sürklase ettiğini belirten Ünsal, TV sektörü için de bu alanların gelişim açısından önemli olduğunu belirtti.

Daha önce incelediğimiz LG'nin WebOS işletim sistemine sahip Skytech TV satışlarının son dönemde tercih olarak talep gördüğünü aktaran Ünsal, LG'nin CES 2023'te yaptığı sunumdan WebOS'un kendileri dışındaki üreticiler tarafından kullanılmasından mutlu göründüğünü ifade etti.

TV, uydu alıcısı ve küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Skytech, TV grubunda Hyundai'nin 5 ülkedeki üretim, satış, pazarlama ve dağıtım haklarını aldı. Şirket, 3 yıl boyunca Hyundai marka televizyon üreterek Türkiye, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Sırbistan ve Hırvatistan'a satışını gerçekleştirecek. Bu iş birliği kapsamında orta vadede Skytech, Hyundai'nin 25 ülkedeki tek tedarikçisi olmayı hedefliyor.