TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor
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TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor

25.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:42

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" ikinci gününde de tüm heyecanıyla devam ediyor.

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" ikinci gününde de tüm heyecanıyla devam ediyor.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artırılmasının hedeflendiği TEKNOFEST, üçüncü kez kapılarını açtı.

TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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