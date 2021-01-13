Tekneyle balık avı için gittiği Moritanya'da öldü
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Tekneyle balık avı için gittiği Moritanya'da öldü

13.01.2021 11:48 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:52
Tekneyle balık avı için gittiği Moritanya'da öldü

ORDU'dan balık avı için gittiği Moritanya'da teknede fenalaşan balıkçı Mehmet Sağırca (50), hayatını kaybetti.

ORDU'dan balık avı için gittiği Moritanya'da teknede fenalaşan balıkçı Mehmet Sağırca (50), hayatını kaybetti.

Kentte balıkçılık yapan Mehmet Sağırca, bir süre önce beraberindeki balıkçı grubuyla Karadeniz'den tekneyle balık avlamak için Moritanya'ya gitti. Atlas Okyanusu'nda avlandığı sırada bilinmeyen nedenle fenalaşan Mehmet Sağırca, önceki gün hayatını kaybetti. Sağırca'nın ölüm nedeni araştırılırken, ailesinin başvurusu üzerine cenazesinin ülkeye getirilmesi için de çalışma başlatıldı. 2 çocuk babası Sağırca'nın, Perşembe ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.


Tekneyle balık avı için gittiği Moritanya'da öldü
Tekneyle balık avı için gittiği Moritanya'da öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

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