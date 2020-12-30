Tekne sahibi ve 4 personele ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekne sahibi ve 4 personele ceza

30.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:49
Tekne sahibi ve 4 personele ceza

Zonguldak'ta limitlerin çok altında balık tutan tekne sahibine ve 4 tekne personele ceza kesildi.

Zonguldak'ta limitlerin çok altında balık tutan tekne sahibine ve 4 tekne personele ceza kesildi.

Zonguldak Sahil Güvenlik 86 Bot Komutanlığı ekiplerince Kilimli Balıkçı Barınağı içerisinde asgari limitlerin altında avlanan hamsilerin nakledildiği ihbarı alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler tekne üzerinde yapılan denetimler neticesinde bir balık avlama gemisine ait takribi 30 ton hamsinin 3 adet kamyona, yem fabrikasına götürülmek üzere dökme olarak yüklendiği tespit edildi. Ekipler kasalara yüklenen hamsilerden numune alarak balık boyu ölçümü yaptı. Yapılan ölçümler neticesinde balıkların asgari limitlerin çok altında olduğu tespit edildi. Ekipler tekne sahibine 2 bin 500 TL, tekne personeli olan 4 şahsa bin 700 TL idari para cezası uygulanırken balıklara el konuldu. - ZONGULDAK

Tekne sahibi ve 4 personele ceza
Tekne sahibi ve 4 personele ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Can Yaman Hülya Avşar Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Güven Yalçın Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Erkek Sakarya Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekne sahibi ve 4 personele ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:53:00. #1.15#
title