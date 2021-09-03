TEKLİ UÇUŞ YAPAN YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜ, ALANYA KALESİ ETEKLERİNE ÇAKILDI
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TEKLİ UÇUŞ YAPAN YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜ, ALANYA KALESİ ETEKLERİNE ÇAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 800 metre yüksekliğindeki Yassı Tepe'nin zirvesinden yamaç paraşütüyle tekli uçuş yapan Ersin Cömert (30), kısa süre sonra Alanya Kalesi'ndeki kayalık bölgeye düştü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 800 metre yüksekliğindeki Yassı Tepe'nin zirvesinden yamaç paraşütüyle tekli uçuş yapan Ersin Cömert (30), kısa süre sonra Alanya Kalesi'ndeki kayalık bölgeye düştü. Sarp kayalığa çakılıp, ağır yaralanan Cömert, helikopterle kurtarıldı.

Deniz seviyesinden 800 metre yükseklikteki Yassı Tepe'ye saat 14.00 sıralarında, yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için gelen Ersin Cömert, kendisini boşluğa bıraktı. Tekli uçuş yaparak bir süre havada süzülen Cömert, Alanya Kalesi eteklerindeki yarımadaya geldiği sırada rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti ve sarp kayalıklara çakıldı. Cömert'in düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AKUT, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler, yaralı Cömert'e güçlükle ulaştı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı Sikorsky helikopter, 2'nci sortisinde aşağıya sarkıtılan halatla Cömert'i almayı başardı. Helikoptere alınan Cömert, Kestel Mahallesi'nde bulunan piste götürüldü. Cömert, buradan da sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ersin Cömert'in yamaç paraşütü öğrencisi olduğu öğrenildi.

TEKLİ UÇUŞ YAPAN YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜ, ALANYA KALESİ ETEKLERİNE ÇAKILDI
TEKLİ UÇUŞ YAPAN YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜ, ALANYA KALESİ ETEKLERİNE ÇAKILDI
TEKLİ UÇUŞ YAPAN YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜ, ALANYA KALESİ ETEKLERİNE ÇAKILDI
TEKLİ UÇUŞ YAPAN YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜ, ALANYA KALESİ ETEKLERİNE ÇAKILDI
TEKLİ UÇUŞ YAPAN YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜ, ALANYA KALESİ ETEKLERİNE ÇAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TEKLİ UÇUŞ YAPAN YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜ, ALANYA KALESİ ETEKLERİNE ÇAKILDI - Haberler
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