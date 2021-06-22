Tekken X Street Fighter lideri Katsuhiro Harada, oyunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu!
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Tekken X Street Fighter lideri Katsuhiro Harada, oyunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu!

Tekken X Street Fighter lideri Katsuhiro Harada, oyunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Capcom'un 11 yıl önce 2010 yılında duyurduğu Tekken X Street Fighter çeşitli sebepler yüzünden uzun yıllar piyasaya çıkış yapamadı. Tekken serisinin lideri Katsuhiro Harada, bir Talk Show programında oyun hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

Tekken X Street Fighter yaklaşık 11 yıl önce San Diego Comic Con'da duyurulmuştu. Capcom'un 2012'de çıkacak olan yeni serisi ile birlikte duyurulan popüler dövüş oyunu, aradan yıllar geçmesine rağmen bir türlü piyasaya sürülmedi. Tekken serisinin ekip lideri Katsuhiro Harada, oyunun hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu dönem dönem hayranlara duyuruyordu.

KATSUHIRO HARADA'NIN AÇIKLAMALARI

Geçtiğimiz günlerde, Harada's Bar adlı bir Talk Show bölümüne konuk olan Harada oyun hakkında yaptığı açıklamada, "Oyunun gelişimi durdu. Yaklaşık yüzde 30'unu tamamlamıştık." ifadelerini kullandı.

Harada sözlerine ek olarak: "Bunun üzerinde gerçekten çok çalışıyorduk. Keşke size modelleri gösterebilseydik. Çok güzel modellerimiz oldu. Hayranlara Chun-Li'yi gerçekten göstermek isterdim. Aslında size tüm karakterleri göstermek isterdim. Kendimize çok güveniyorduk" dedi.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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