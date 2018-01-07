Tekkeköy'de Belediye Faaliyetleri

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, belediye birimlerinin çalışmalarını yerinde inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Togar'ın Aşağıçinik, Hamzalı ve Çınaralan mahallerinde incelemelerde bulundu.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Togar, sorunların ve çalışmaların yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulmasının önemine vurgu yaptı.



İlçenin dört bir yanının farklı altyapı elemanları ile örümcek ağı gibi örüldüğüne dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Togar, şunları kaydetti:



"Yol, kaldırım gibi üst yapı çalışmalarının temeli alt yapıdır. Yollara başlamadan önce yeni imara açılmış bir yerin alt yapısının tamamlanmış olması o yolun üst çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. İlçemiz 45 aylık hizmet süremiz içerisinde tarihinin en büyük altyapı hamlesine tanıklık etti. Tüm mahallelerimiz büyükşehir belediyemizin koordineli çalışmaları neticesinde örümcek ağı gibi yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı hatları ile örüldü. Şimdide kırsal bölgelerimizde kademe kademe altyapı ile buluşturma noktasında çalışmalarımız sürüyor."