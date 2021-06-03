Tekit ne demek? Tekit anlamı ne?
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Tekit ne demek? Tekit anlamı ne?

Tekit ne demek? Tekit anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tekit, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tekit ne demek? Tekit anlamı ne? İşte, Tekit kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tekit kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tekit anlamı ne? Tekit ne demek?

TEKİT NE DEMEK?

Tekit, -di:

(te:ki:di), Arapça te?kid

1. isim, eskimiş Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma:

"Bu sözü, bir alay uydurma vakalarla, kazalarla tekide çalışıyordum." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. isim, eskimiş Üsteleme.

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