Tekirdağ Spor Yöneticileri Nkü Stadyumunu İnceledi
Tekirdağ Spor Kulübü Başkanı Zeki Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumunda incelemelerde bulundu.
Tekirdağ Spor Kulübü Başkanı Zeki Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumunda incelemelerde bulundu.
Kulüp Başkanı Zeki Sezer ve beraberindeki heyet, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz eşliğinde stadyumu gezerek, gerekli bilgileri aldı. Tekirdağ Spor Kulübü Başkanı Zeki Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, 4 bin seyirci kapasiteli tribün, sentetik atletizm pisti ve futbol sahasına sahip stadyum ile ilgili aldıkları bilgi ve incelemelerden memnuniyetlerini ifade etti. Kulüp yetkilileri, gelecekteki işbirliklerinin değerlendirileceğini belirtti. - TEKİRDAĞ