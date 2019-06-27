TEKİRDAĞ SARAY'DA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERAYA YANSIDI

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Saray'ın Yeniköy Mahallesi'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. Saray'dan Kapaklı ilçesi istikametine giden Eray Balcı'nın kullandığı 59 AV 233 plakalı otomobil, ışıklı kavşak önünden U dönüşü yapmaya çalışan Erol Aslan idaresindeki 59 TH 108 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Erol Aslan, Yusuf Aslan ile otomobil sürücüsü Eray Balcı yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İki aracın çarpışma anları ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA