TEKİRDAĞ Koyun beşiz doğurdu
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TEKİRDAĞ Koyun beşiz doğurdu

Koyun beşiz doğurduTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesine bağlı Yaylaköyü Mahallesi'nde besici Hayrettin Öztürk'ün (66), merinos kırması cinsi koyunu bir batında beşiz doğurdu.

21.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:33

Koyun beşiz doğurdu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesine bağlı Yaylaköyü Mahallesi'nde besici Hayrettin Öztürk'ün (66), merinos kırması cinsi koyunu bir batında beşiz doğurdu. Yaklaşık 40 yıldır besicilik yaptığını ve ilk defa beslediği bir koyunun tek seferde beşiz doğurduğuna şahit olduğunu söyleyen Öztürk, "Beşiz olması bizim için de sürpriz oldu, çok sevindik" dedi.

Malkara'nın Yaylaköy Mahallesi'nde besicilik yapan evli ve 2 çocuk babası Hayrettin Öztürk'ün geçen yıl satın aldığı koyun, beşiz doğurdu. Öztürk, merinos kırması cinsi olan koyunun genelde 2 yavru doğurduğunu, beşiz doğumun kendileri için sürpriz olduğunu belirtti. Yaklaşık 40 yıldır besicilik yaptığını ve ilk defa beslediği bir koyunun beşiz doğurduğuna şahit olduğunu söyleyen Öztürk, "Şaşkınlık içerisinde ve çok mutluyum. Yaklaşık 40 yıldan bu yana besicilik yapıyorum. Beslediğim hiçbir koyunun 5 yavru doğurduğunu görememiştim. Ben bugüne kadar koyunlarımın yeminden hiç kesmedim. Koyunlarıma sürekli yem veriyorum. Arpa, buğday, yeşil mısır, yonca, fiğ ve samanı karıştırıp veriyorum. Onlarda bana beşiz kuzu verdi. Şimdiye kadar ikiz oldu, üçüz oldu ama hiç beşiz kuzum olmadı. Allah'ım bu sene bana beşiz kuzu verdi. Gelinim ve oğlumda onları çok sevdi" dedi.

'GÖRENLER ŞAŞIRDI'

Koyunun beşiz doğum yapmasına kendisi gibi yakınları ve komşularının da çok şaşırdığını anlatan Öztürk, "Koyunum beşiz doğurduğunu duyan yakınlarım ve komşularım yavru kuzuları görmeye geliyor. Koyunun beşiz doğurduğunu görenler bizim gibi çok şaşırdılar. Buraya yavru kuzuları göremeye gelip onların fotoğraflarını çekiyorlar. Ender rastlanan bir doğum. Çevre köylerden de merak edenler, yavru kuzuları göremeye geliyorlar. Besi olarak baktığım 130 koyunum var ve onlara gözüm gibi bakıyorum" diye konuştu.

Öte yandan, anne koyunun 5 yavrusuna süt yetiştiremediği için, yavru kuzuların biberonla beslendiği görüldü.

TEKİRDAĞ Koyun beşiz doğurdu

Kaynak: DHA

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