Tekirdağ kömür yüklü tır devrildi 1 yaralı

08.10.2019 12:03

Kömür yüklü TIR devrildi 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kömür yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü Ahmet İ. (62) yaralandı.

Kaza, Malkara ? Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kömür ocağından dorsesine yüklediği yaklaşık 30 ton kömürle Kozyörük Mahallesine gelen Ahmet İ. yönetimindeki 59 AAB 953 çekici ve 59 LG 904 dorse plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Dorsedeki kömür tarlaya saçılırken, yaralanan sürücü Ahmet İ., çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Tarlaya saçılan kömürler iş makinesiyle başka bir TIR'a yüklenerek kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA