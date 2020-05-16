Tekirdağ'dan kısa kısa Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, koronavirüs salgını kapsamında, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, koronavirüs salgını kapsamında, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde yapılan toplantıda, birim müdürleri tarafından pandemi sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler raporlar ile anlatıldı.

Sunumların ardından Başkan Sarıkurt bilgilendirmede bulundu ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Bugün pandemi süresince vatandaşların sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların anlatıldığını ifade eden Sarıkurt, "Belediye başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve ekiplerimize özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte hepimiz önlemlerimizi alarak koronavirüs salgınına karşı ciddi bir mücadele verdik. Mücadelemiz daha bitmedi; tedbiri elden bırakmadan kurallara uygun bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ergene'de asfaltlama çalışmaları

Ergene Belediyesi asfaltlama çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçe genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgın hastalığıyla mücadele çalışmalarının yanı sıra yol ve asfalt çalışmalarına da başladıklarını söyledi.

"Ergene'de yapılmayan yolumuz kalmayacak" sözünün arkasında durduklarını belirten Yüksel, yeni dönem çalışmaların Sağlık Mahallesi 9.uncu sokaktan start aldığını, ilçe genelinde çalışmların devam edeceğini ifade etti.

Marmaraereğlisi'nde koronavirüsle mücadele

Marmaraereğlisi Belediyesi, koronavirüsle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Hikmet ata, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçe genelinde birçok yerde salgın hastalığa karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte mesire alanları, park ve bahçe gibi umuma açık yerlerde de gerekli temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını belirten Ata, halkın sağlığını ön planda tuttuklarını kaydetti.

Kaynak: AA