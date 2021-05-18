Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
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Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Gökmen Yüce - Haberler | Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 faaliyet programı kapsamında yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 faaliyet programı kapsamında yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Kapaklı ilçesinin Erbay Caddesi'nde SSB beton yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Erbay Caddesi'nde TESKİ ve TREDAŞ ekiplerinin altyapı çalışmalarını tamamlanmasının ardından başlatılan SSB beton yol yapım çalışmaları da yapıldı.

Çalışma kapsamında 1400 metre uzunluğa sahip yolda toplam 2 bin 250 metreküp beton serimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Kapaklı İlçesinde beton yol yapım çalışması tamamlanan Erbay Caddesi'nin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Büyükşehir Belediyesi olarak daha modern bir Tekirdağ için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökmen Yüce

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